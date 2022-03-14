С начала боевых действий в Украине погибли 90 детей

90 детей погибли и более 100 ранены в результате войны в Украине, сообщает Офис генерального прокурора.

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Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

Только вчера в Николаевской области в результате обстрелов гражданской инфраструктуры погибли двое детей и еще двое ранены.

Также из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 379 учебных заведений, 59 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений – в Донецкой области: 119 учебных заведений. В Николаевской – 30, Сумской – 28, Киевской – 35, Херсонской – 21, в столице – 24.

При этом Офис генпрокурора уточняет, что эти цифры не являются окончательными, так как пока нет возможности осмотреть места происшествия на временно оккупированных территориях и в зоне активных боевых действий.

Офис генпрокурора призывает всех, кто стал свидетелем совершения военного преступления оккупантами, сообщать об этом сюда.

Валерия Давыдова

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