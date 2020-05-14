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С завтрашнего дня во Львове заработают магазины и рынки с одеждой

С завтрашнего дня во Львове заработают магазины и рынки с одеждой - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.05.2020, 20:50

Работа общественного транспорта, по словам мэра Львова Андрея Садового, зависит от решения Кабмина

С 15 мая во Львове начнут работать магазины и рынки с одеждой и обувью, с 18 мая - магазины в торгово-развлекательных центрах. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

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Вместе с тем он подчеркнул, что если динамика заболевания в течение трех дней будет более 23% положительных ПЦР-тестов (от количества анализов в сутки), то карантин снова усилят.

Работа общественного транспорта, по словам Садового, зависит от решения Кабмина. Если с 22 мая он разрешит работу общественного транспорта по всей стране, то во Львове он тоже заработает.

Однако пенсионеры своими льготами на проезд пользоваться не смогут до конца карантина. Льготы же участников боевых действий будут действовать.

  • Во Львовской области сейчас 904 случая заболевания. 34 случая зарегистрированы в течение прошедших суток. 
  • В Украине на утро 14 мая коронавирус подтвержден у 16 847 человек, 456 человек умерли4 143 пациентов выздоровели.  LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
Вадим Ребрина
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