Самый возрастной теннисист на планете: 97-летний украинец попал в Книгу рекордов Гиннесса

Украинский 97-летний теннисист попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он признан самым возрастным теннисистом на планете, который участвует в соревнованиях в возрастной категории 90+, сообщается на официальном сайте Guinness World Records.

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Рекордсмен Леонид Станиславский родился 22 марта 1924 года. Он живет в Харькове, где 7 июля и прошла церемония награждения.

Подать заявку на этот рекорд мужчина решил после того, как в течение нескольких лет подряд он изо всех сил пытался найти спортсмена своей возрастной категории для участия в соревнованиях.

В 2017 году он был также включен в книгу рекордов Украины как "самого почтенного возраста теннисист" и "самого почтенного возраста человек, который осуществил спуск на троллее".

В харьковском теннисном клубе Уникорт, где тренируется Станиславский, сообщили что сейчас он готовится к своему очередному чемпионату мира.

Тренируется теннисист уже почти 30 лет регулярно – три раза в неделю, зимой и летом.

В мае 2020-го Книга рекордов Гиннесса признала самым старым геймером 90-летнюю жительницу Японии.

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Оксана Житнюк

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