90-летняя японка попала в книгу рекордов Гиннесса: играет в видеоигры уже 39 лет

Хамако Море (Фото - скриншот из видео)

Книга рекордов Гиннесса признала самым старым геймером 90-летнюю жительницу Японии Хамако Море, которая играет в видеоигры уже 39 лет. Об этом сообщается на сайте книги рекордов Гиннесса.

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Хамако родилась 18 февраля 1930 года. Ее канал на YouTube насчитывает более 186 000 подписчиков.

Ее первой игровой консолью была Cassette Vision. Сейчас Хамако играет на PlayStation 4. Любимой игрой японки является Grand Theft Auto V.

Хамако Море публикует на YouTube около трех-четырех видео в месяц.

12 февраля сообщалось, что книга рекордов Гиннесса признала самым старым мужчиной на Земле 112-летнего японца Читецу Ватанабе.

25 апреля Ватанабе умер , не дожив 11 дней до 113-го дня рождения.

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