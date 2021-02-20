В Китае установили зрелищный рекорд Гиннесса, одновременно запустив в ночное небо 600 светящихся дронов – действо стало самой длинной 26-минутной анимацией в мире, выполняемой беспилотными летательными аппаратами. А посвящено шоу было голландскому художнику Винсенту Ван Гогу и его работам. Кусочек шоу выложили на YouTube-канале книги рекордов Гиннесса.

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"Анимация – это лучший способ рассказать историю так, как вы хотите ее рассказать", – заявил представителям книги рекордов операционный директор китайской компании по производству дронов EFYI Group.

В процессе полета дронов в небе одна за другой возникали известные на весь мир картины Ван Гога – Звездная ночь, Тутовое дерево, Подсолнухи и Пшеничное поле с кипарисом. Чтобы обеспечить непрерывный анимационный эффект, компания задействовала в управлении БПЛА несколько десятков человек.

В декабре 2018 года в книгу рекордов Гиннесса попал украинский стронгмен Олег Тягнизуб – он протянул зубами корабль весом 614 тонн.

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Дарья Мостовая

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