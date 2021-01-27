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В Нидерландах поле лука-порея превратили в гигантскую световую инсталляцию: видео видео

27.01.2021, 16:13
Поле-световая инсталляция (скриншот с видео)
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В Нидерландах создали необычный стартап – художник Даанн Русегаарде и его команда открыли студию социального дизайна Roosegaarde. Они объединяют природу и технологии, создавая фантастические пейзажи будущего. Одной из таких работ стала гигантская световая инсталляция на поле с луком-пореем.

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Русегаарде назвал проект Grow (от англ. "расти" – ред.), для его реализации он разместил двух гектарах поля установку с синим, красным и ультрафиолетовым светом. По словам художника, это ускорит рост сельскохозяйственных культур и даст возможность отказаться от использования химикатов в качестве удобрения.

"Это придает новое значение слову "агрокультура", давая возможность увидеть ландшафт как живое произведение искусства", – отметил Русегаарде.

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Дарья Мостовая
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