В Сиднее установили "сгоревшую рождественскую елку": видео

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Цель инсталляции - напоминание о пожарах, которые не утихают до сих пор

Компания DDB Australia установила в одном из самых оживленных районов Сиднея инсталляцию в виде "сгоревшей рождественской елки". Об этом сообщает The Drum

Инсталляция сделана из сгоревших кусочков деревьев и предметов. Скульптура призвана служить напоминанием о том, что Австралия сильно пострадала в огне. Прохожим рекомендуется пожертвовать деньги в Австралийский фонд помощи и восстановления Красного Креста, отсканировав QR-код, прикрепленный к подаркам вокруг елки, или посетив их веб-сайты.

Австралийские пожары продолжают свирепствовать, с октября пожары в буше охватили территорию, в пять раз превышающую размеры Лондона. 850 000 гектаров земли уже потеряны, все еще горят 110 очагов возгорания буша. И ситуация, по данным издания, все больше ухудшается.

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Теги: Австралия, пожары, рождество
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