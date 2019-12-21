В Сиднее установили "сгоревшую рождественскую елку": видео

Компания DDB Australia установила в одном из самых оживленных районов Сиднея инсталляцию в виде "сгоревшей рождественской елки". Об этом сообщает The Drum.

Инсталляция сделана из сгоревших кусочков деревьев и предметов. Скульптура призвана служить напоминанием о том, что Австралия сильно пострадала в огне. Прохожим рекомендуется пожертвовать деньги в Австралийский фонд помощи и восстановления Красного Креста, отсканировав QR-код, прикрепленный к подаркам вокруг елки, или посетив их веб-сайты.

Австралийские пожары продолжают свирепствовать, с октября пожары в буше охватили территорию, в пять раз превышающую размеры Лондона. 850 000 гектаров земли уже потеряны, все еще горят 110 очагов возгорания буша. И ситуация, по данным издания, все больше ухудшается.

19 декабря власти Австралии объявили чрезвычайное положение на неделю в Сиднее и штате Новый Южный Уэльс из-за масштабных лесных пожаров.

Читайте также: В Австралии местные жители героически спасают коал от огня: видео