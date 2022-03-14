Сегодня будут работать 10 гуманитарных коридоров в Киевской и Луганской областях
В Киевской и Луганской областях 14 марта заработают 10 гуманитарных коридоров, сообщила на брифинге Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Запланированы такие маршруты:
- Из сел Богдановка и Новая Богдановка, села Перемога Барышевской ОТГ, села Бобрик – в город Бровары.
- Из Гостомеля, поселков Немешаево, Ворзель, Дмитровка – в Белогородку.
- В Луганской области гуманитарный коридор открыт из городов Северодонецк, Попасная, поселка Горное – в город Славянск.
Также сегодня состоится очередная попытка разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и медикаментами из города Бердянск через Мангуш в Мариуполь.
Кроме того, как отметила Верещук, в плену оккупантов до сих пор находится мэр Мелитополя Иван Федоров и неизвестна судьба мэра Днепрорудного – Евгения Матвеева, которого оккупанты похитили вчера утром. Также в плену остается спасатель Алексей Данченко, но Ирина Верещук выразила надежду вытащить его во время работы коридора на Гостомель.
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