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Сегодня будут работать 10 гуманитарных коридоров в Киевской и Луганской областях

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 10:34
Сегодня будут работать 10 гуманитарных коридоров в Киевской и Луганской областях - Фото
Фото Алины Смутко

В Киевской и Луганской областях 14 марта заработают 10 гуманитарных коридоров, сообщила на брифинге Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Запланированы такие маршруты:

- Из сел Богдановка и Новая Богдановка, села Перемога Барышевской ОТГ, села Бобрик – в город Бровары.

- Из Гостомеля, поселков Немешаево, Ворзель, Дмитровка – в Белогородку.

- В Луганской области гуманитарный коридор открыт из городов Северодонецк, Попасная, поселка Горное – в город Славянск.

Также сегодня состоится очередная попытка разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и медикаментами из города Бердянск через Мангуш в Мариуполь.

Кроме того, как отметила Верещук, в плену оккупантов до сих пор находится мэр Мелитополя Иван Федоров и неизвестна судьба мэра Днепрорудного – Евгения Матвеева, которого оккупанты похитили вчера утром. Также в плену остается спасатель Алексей Данченко, но Ирина Верещук выразила надежду вытащить его во время работы коридора на Гостомель.

Валерия Давыдова
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