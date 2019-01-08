Сегодня началась регистрация на пробное ВНО

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С 8 января 2019 года началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 8 до 31 января 2019 года на сайте регионального центра оценивания качества образования.

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"В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может сдать тест из одного учебного предмета: 16 марта - по украинскому языку и литературе, а 23 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, испанского, немецкого, французского языков", - отмечается в сообщении.

Участники пробного внешнего независимого оценивания имеют возможность ознакомиться с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, выполнить пробный тест, попрактиковаться в заполнении бланков ответов, научиться эффективно распределять время на выполнение теста, получить правильные ответы и узнать результат тестирования.

17 июля 2018 года сообщалось, что В Харькове абитуриентка пыталась сдать Внешнее независимое тестирование, подговорив на сдачу тестов вместо себя "двойников".