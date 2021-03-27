Сегодня ночью в Украине переводят часы: как узнать точное время без Интернета
27.03.2021, 11:34
Иллюстративное фото - Depositphotos.com
В ночь с 27 на 28 марта в Украине будет переход на летнее время. В 03:00 стрелки часов будут переведены на час вперед – на 04:00, соответственно с 28 марта светать и темнеть будет на час позже.
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Современные гаджеты могут автоматически переводить часы, механические часы придется переводить вручную. Чтобы проверить время можно вбить в бразуер запрос "точное время в Украине" или воспользоваться онлайн-часами. Однако проверить время можно и без доступа к Интернету, для этого надо:
– набрать на телефоне комбинацию *160#, все мобильные операторы укажут точное время и дату в Украине;
– позвонить в службу точного времени по телефону 121.
- 3 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении закон, отменяющий переход на летнее время. Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что перевод часов отрицательно влияет на здоровье.
- 19 марта Рада не смогла отменить переход на летнее время во втором чтении. Законопроект отправлен на доработку.
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