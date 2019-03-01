Сегодня отмечают международный день кошек: фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня. 1 марта, отмечается международный день кошек.

В Украине день кошек празднуют с 2004 года. Кошки остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире: около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам.

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Специалисты отметили, что есть специальный раздел медицины, который изучает методы профилактики и лечения заболеваний с помощью контакта с кошками - фелинотерапия.

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Некоторые сторонники фелинотерапии считают, что кошки разных пород и цветов лечат различные заболевания. Например, если у человека есть проблемы с печенью, почками, болеет гастритом или колитом, то лучше завести короткошерстную кошку.

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Почти 2/3 суток кошки расходуют на сон. Большинство кошек является правшами, а большинство котов - левшами.

В мире живут более 500 млн домашних кошек. Больше всего кошек отмечается в Австралии, поскольку там на 10 человек приходится девять кошек.

Кошкам посвящено несколько праздников. 8 августа также отмечается международный день кошки, 17 ноября — День черной кошки.

Японские ученые установили, что кошки выполняют тесты на память не хуже собак, что позволяет предположить, что они так же умны.