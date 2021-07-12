Сегодня в Киеве и большинстве областей ожидаются грозы и шквалы: прогноз погоды
12.07.2021, 11:15
Иллюстративное фото: LIGA.net
Сегодня на большей части территории Украины будет дождливая погода. В Киеве, центральных областях, а также на юге страны пройдут грозы со шквалистым ветром. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
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Температура по всей Украине будет держаться на уровне +30º...+33º днем и +18º...+20º ночью.
В западных и восточных областях сохранится ясная солнечная погода, грозы возможны только на Закарпатье.
- 30 июня 2021 года на Львов обрушилась буря: отключали электричество, были повалены деревья.
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