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Сегодня в Киеве и большинстве областей ожидаются грозы и шквалы: прогноз погоды

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 11:15
Сегодня в Киеве и большинстве областей ожидаются грозы и шквалы: прогноз погоды - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

Сегодня на большей части территории Украины будет дождливая погода. В Киеве, центральных областях, а также на юге страны пройдут грозы со шквалистым ветром. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Температура по всей Украине будет держаться на уровне +30º...+33º днем и +18º...+20º ночью.

В западных и восточных областях сохранится ясная солнечная погода, грозы возможны только на Закарпатье.

  • 30 июня 2021 года на Львов обрушилась буря: отключали электричество, были повалены деревья.

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Дарья Мостовая
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Украина киев погода прогноз погоды гроза шквал
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