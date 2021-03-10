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Погода в Украине: сегодня днем около нуля, ночью – заморозки до -13: карта

10.03.2021, 07:41
Погода в Украине: сегодня днем около нуля, ночью – заморозки до -13: карта - Фото
Фото: pixabay.com

Сегодня, 10 марта, в большинстве областей Украины температура будет колебаться около нуля градусов, ночью ожидаются заморозки. Об этом говорят данные на сайте Укргидрометцентра.

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Теплее всего будет в Закарпатской области – +4..+6 градусов. В западных и центральных областях – от +1..+3 во Львовской области до 0..-2 в Сумской области, в Киеве 0..+2. На востоке страны 0..-2, на юге до +3 градусов тепла.

В ночь на 11 марта в Сумской области температура опустится до -11..-13 градусов, в Луганской области до -11, в Херсонской до -8, в Черкасской – до -9. В Закарпатской области -3..-5.

В Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях ожидают дождь со снегом.

11 марта в западных областях воздух прогреется до +5..+7 градусов, на юге – до +6, в остальных областях по прежнему температура будет около нуля градусов с небольшими отклонениями. Осадков не ожидается.

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Денис Юдин
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