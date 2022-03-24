Сегодня заработают семь гуманитарных коридоров

На сегодняшний день согласовано семь гуманитарных коридоров, сообщает глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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В частности, это маршруты:



– из Бердянска в Запорожье. Место сборов: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27

– из города Пологи в Запорожье. Место сборов: городской совет

– из Мелитополя в Запорожье. Место сборов: пожарная часть №9

– из поселка Великая Дымерка в Бровары. Место сборов: Дом сельсовета на ул. Бобрицкая,1

– из поселка Богдановка в Бровары. Место сборов: сельсовет на ул. Б. Хмельницкого, 219

– из города Макаров в Житомир. Место сборов: сельский совет, ул. Ростовского, 30

– из села Бервица в Бровары. Место сборов: из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении ул. Совхозная.



Кроме того, в Бердянске, через который эвакуируются мариупольцы, будут обновлены запасы горючего на заправках, а также запасы продуктов и медикаментов в штабах помощи мариупольцам.



Украина ожидает обещанного освобождения наших водителей и спасателей из ГСЧС в Мангуше. Также украинская сторона сегодня будет пытаться добраться до поселков Мелекино и Никольское.

Валерия Давыдова

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