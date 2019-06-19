Секретные научные книги да Винчи выложили в открытый доступ: фото

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Лондонский музей Виктории и Альберта выложил в открытый доступ записные книги итальянского ученого и художника Леонардо да Винчи. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Ранее большинство рисунков, планов и эскизов мастера могли увидеть только ученые, получившие специальное разрешение.

Кроме картин, да Винчи известен по записям с научными соображениями и набросками изобретений.

Пять из этих записных книг находятся в коллекции музея Виктории и Альберта с 1876 года. Их музею завещал адмирал Джон Форстер.

Ранее ученые сделали новое открытие о Леонардо да Винчи.

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