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19.06.2019, 10:49

Секретные научные книги да Винчи выложили в открытый доступ: фото

Секретные научные книги да Винчи выложили в открытый доступ: фото - Фото
Фото: pixabay.com

Ранее тетради художника с эскизами и схемами могли увидеть только ученые со специальным разрешением

Лондонский музей Виктории и Альберта выложил в открытый доступ записные книги итальянского ученого и художника Леонардо да Винчи. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Ранее большинство рисунков, планов и эскизов мастера могли увидеть только ученые, получившие специальное разрешение. 

Кроме картин, да Винчи известен по записям с научными соображениями и набросками изобретений.

Пять из этих записных книг находятся в коллекции музея Виктории и Альберта с 1876 года. Их музею завещал адмирал Джон Форстер.

Ранее ученые сделали новое открытие о Леонардо да Винчи. 

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Теги: музей, Леонардо да Винчи
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