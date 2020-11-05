Сенцову присудили польскую премию имени Винценца – за достижения в популяризации культуры
Награду должны вручить 18 ноября во время саммита Open Eyes Economy в Кракове
Украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии города Кракова имени Станислава Винценца. Об этом сообщает Onet.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Награду должны вручить 18 ноября во время саммита Open Eyes Economy в Кракове.
"Победитель в этом году Олег Сенцов сочетает творческую деятельность с участием в борьбе за свободу и базовые права человека, особенно за права преследуемых и репрессированных лиц", – сказал глава Краковской городского совета и руководитель премии Винценца Доминик Яськовец.
Премию Винценца вручают за выдающиеся достижения в популяризации культуры Центральной и Восточной Европы. Лауреат получает приз и 40 000 злотых (около 300 000 грн). С момента основания премии в 2005 году ее получали Сергей Жадан, Светлана Алексеиевич и Агнешка Холланд.
Винценц – польский писатель, философ и переводчик. Его главной работой считают тетралогию "На высокой Полонине".
Читайте также: В Украине создадут "акт Сенцова" по образцу "акта Магнитского" – МИД
Комментарии