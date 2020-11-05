Сенцову присудили польскую премию имени Винценца – за достижения в популяризации культуры

Награду должны вручить 18 ноября во время саммита Open Eyes Economy в Кракове

Украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии города Кракова имени Станислава Винценца. Об этом сообщает Onet.

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Награду должны вручить 18 ноября во время саммита Open Eyes Economy в Кракове.

"Победитель в этом году Олег Сенцов сочетает творческую деятельность с участием в борьбе за свободу и базовые права человека, особенно за права преследуемых и репрессированных лиц", – сказал глава Краковской городского совета и руководитель премии Винценца Доминик Яськовец.

Премию Винценца вручают за выдающиеся достижения в популяризации культуры Центральной и Восточной Европы. Лауреат получает приз и 40 000 злотых (около 300 000 грн). С момента основания премии в 2005 году ее получали Сергей Жадан, Светлана Алексеиевич и Агнешка Холланд.

Винценц – польский писатель, философ и переводчик. Его главной работой считают тетралогию "На высокой Полонине".

СПРАВКА. 10 мая 2014 года в Симферополе российская ФСБ задержала Олега Сенцова по обвинению в подготовке терактов. После этого он был похищен из Крыма российскими спецслужбами и этапирован в СИЗО тюрьмы Лефортово. Адвокат режиссера сообщал, что к его подзащитному применялись пытки, чтобы выбить из него показания. Украина неоднократно обращалась к России с требованием освободить украинцев, задержанных по сфабрикованному делу, однако безрезультатно. В феврале 2016 года политзаключенного этапировали на север России для отбывания наказания. 7 сентября 2019 года Сенцов был возвращен в рамках обмена между Украиной и РФ.

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Наталия Медведева

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