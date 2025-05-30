Схемы: Судья Верховного суда живет в квартире племянницы из РФ, та – отрицает факт покупки

Судья Надежда Стефанов (Фото: supreme.court.gov.ua)

Судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Надежда Стефанов живет в квартире племянницы Валентины Хорошавцевой, которая является гражданкой России. Одна ни судья, ни члены ее семьи не имели официально задекларированных средств на приобретение жилья в 205 "квадратов", выяснили журналисты проекта "Схемы" Радио Свобода.

Отмечается, что судья Стефанов в комментарии Радио Свобода подтвердила, что проживает в квартире родственницы-россиянки. Данные о проживании в квартире "иностранной гражданки" также указаны в декларации судьи за 2024 год. Отмечается, что она проживает там на условиях "ссуды", то есть безвозмездно.

Однако ее племянница, зарегистрированная в Томске, возразила, что покупала недвижимость в Украине. В этом же городе во времена Советского Союза училась и работала сама судья Стефанов.

Валентина Хорошавцева (Фото: facebook.com/valentina.khoroshavtseva)

Данные из российского реестра (Снимок: Схемы)

В реестре недвижимости указано, что квартира была приобретена россиянкой в 2016 году за 1,8 млн грн в жилом комплексе бизнес-класса "Андерсен" в центре Киева. В то время как рыночная стоимость такой недвижимости составляла более 5 млн грн. Отмечается, что в этот период судья Стефанов возглавляла апелляционный суд Ивано-Франковской области.

Дочь судьи Надежда Микитин – тоже судья, но в Ивано-Франковском окружном административном суде – также проживает в квартире 98 м. кв, принадлежащей Хорошавецвой. Недвижимость в Ивано-Франковске была приобретена россиянкой в 2011 году вместе с гаражом за 400 000 грн, что равнялось на тот момент около $50 000.

Судья и ее дочь (Фото: Instagram)

"Схемы" нашли еще одно жилье в этом городе – квартиру 102 "квадрата", которую Хорошавцева приобрела в 2014 году. Однако, исследовав ее финансово-имущественное положение, журналисты выяснили, что у россиянки не было достаточных официальных средств для того, чтобы приобрести все это имущество в Украине.

С 2008 по 2016 год Хорошавцева заработала примерно 1,6 млн рублей, что на тот момент было более 600 000 грн.

"Этих средств не хватило бы, чтобы приобрести квартиру, где живет судья Верховного суда, ни по цене, указанной в декларации, ни по рыночной стоимости. Так же их бы не хватило и на другое имущество, которым владеет Хорошавцева в Украине", – отметили журналисты.

Судья подтвердила, что проживает в квартире племянницы. По ее словам, Хорошавцева с семьей якобы планировали переезжать в Украину, поэтому продавали недвижимость в Томске, а за полученные средств покупали в Киеве и Ивано-Франковске. Но планы не были реализованы из-за смерти ее сестры.

Однако журналисты не нашли подтверждений, что в Томске семья россиянки продавала какое-либо имущество. Напротив установлено, что они приобрели недвижимость, но уже после имущества в Украине. Но сама Хорошавцева в комментарии "Схемам" отрицает покупку недвижимости в Украине.

"Совершенно никакие квартиры я не покупала", – сказала она, а после уточняющих вопросов бросила трубку.

Адвокат Карина Гасимова из общественной организации DEJURE пояснила, что иногда должностные лица и судьи оформляют свое имущество на родственников, чтобы "скрыть" его от органов контроля. А если номинальные владельцы живут вне Украины, особенно в России, это дополнительно затрудняет проверку источников происхождения средств.

"Судья может скрыть все это имущество, которое, например, могло быть добыто незаконным путем, и записать его на родственников в РФ. В условиях полномасштабного вторжения это достаточно столь серьезное преимущество, потому что мы не можем эту информацию никак официально проверить", – отметила Гасимова.