Схеми: Суддя Верховного суду мешкає у квартирі родички з РФ, але та каже – не купувала майно

Суддя Надія Стефанів (Фото: supreme.court.gov.ua)

Суддя Верховного суду у Касаційному кримінальному суді Надія Стефанів живе у квартирі племінниці Валентини Хорошавцевої, яка є громадянкою Росії. Однак ані суддя, ані члени її родини не мали офіційно задекларованих коштів на придбання житла у 205 квадратів, з'ясували журналісти проєкту "Схеми" Радіо Свобода.

Зазначається, що суддя Стефанів в коментарі Радіо Свобода підтвердила, що мешкає у квартирі родички-росіянки. Дані про проживання у квартирі "іноземної громадянки" також вказані в декларації судді за 2024 рік. Зазначається, що вона проживає там на умовах "позички", тобто безоплатно.

Однак її племінниця, яка зареєстрована в Томську, заперечила, що купувала нерухомість в Україні. В цьому ж місті за часів Радянського Союзу навчалася і працювала сама суддя Стефанів.

Валентина Хорошавцева (Фото: facebook.com/valentina.khoroshavtseva)

Дані з російського реєстру (Знімок: Схеми)

У реєстрі нерухомого майна вказано, що квартира була придбана росіянкою у 2016 році за 1,8 млн грн в житловому комплексі бізнес-класу "Андерсен" в центрі Києва. В той час як ринкова вартість такої нерухомості складала понад 5 млн грн. Зазначається, що в цей період суддя Стефанів ще очолювала апеляційний суд Івано-Франківської області.

Донька судді Надія Микитин – теж суддя, але в Івано-Франківському окружному адміністративному суді – також мешкає у квартирі 98 кв. м, яка також належить Хорошавцевій. Нерухомість в Івано-Франківську була придбана росіянкою у 2011 році разом із гаражем за 400 000 грн, що дорівнювало на той момент близько $50 000.

Суддя та її донька (Фото: Instagram)

"Схеми" знайшли ще одне житло в цьому місті – квартиру у 102 квадрати, яку Хорошавцева придбала у 2014 році. Однак, дослідивши її фінансово-майновий стан, журналісти з'ясували, що росіянка не мала достатніх офіційних коштів для того, щоб придбати все це майно в Україні.

З 2008 до 2016 року Хорошавцева заробила приблизно 1,6 млн рублів, що на той момент було понад 600 000 грн.

"Цих коштів не вистачило б, щоб придбати квартиру, де живе суддя Верховного суду, ані за ціною, вказаною в декларації, ані за ринковою вартістю. Так само їх би не вистачило і на інше майно, яким Хорошавцева володіє в Україні", – зазначили журналісти.

Суддя підтвердила, що проживає у квартирі племінниці. За її словами, Хорошавцева з родиною нібито планували переїжджати в Україну, тому продавали нерухомість у Томську, а з отриманих коштів купували в Києві та Івано-Франківську. Однак плани не були реалізовані через смерть її сестри.

Проте журналісти не знайшли підтверджень, що в Томську родина росіянки продавала якесь майно. Навпаки, встановлено, що вони придбали нерухомість, але вже після майна в Україні. Але сама Хорошавцева в коментарі "Схемам" заперечила придбання нерухомості в Україні.

"Абсолютно жодних квартир я не купувала", – сказала вона, а після уточнювальних запитань кинула слухавку.

Адвокатка Карина Гасимова з громадської організації DEJURE пояснила, що інколи посадовці та судді оформлюють своє майно на родичів, щоб "приховати" його від органів контролю. А якщо номінальні власники живуть за межами України, особливо в Росії, то це додатково ускладнює перевірку джерел походження коштів.

"Суддя може сховати все це майно, яке, наприклад, могло бути здобуте незаконним шляхом, і записати його на родичів у РФ. В умовах повномасштабного вторгнення це досить така серйозна перевага, бо ми не можемо цю інформацію жодним чином офіційно перевірити", – зазначила Гасимова.