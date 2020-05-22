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Шесть украинских вузов вошли в рейтинг лучших учебных заведений мира QS - список

Шесть украинских вузов вошли в рейтинг лучших учебных заведений мира QS - список - Фото
Иллюстративное фото (pixabay.com)
22.05.2020, 11:15

Шесть украинских вузов из Харькова, Киева, Львова и Сум вошли в список лучших в мире в рейтинге QS World University Rankings

Шесть украинских высших учебных заведений вошли в список лучших вузов мира в рейтинге QS World University Rankings 2020.

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Харьковский национальный университет имени Каразина занял 491 место в мировом рейтинге, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко делит с другими ВУЗам 541-550 места, НТУ Харьковский политехнический институт – 651-700, НТУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского – 701-750, Сумской государственный университет – 701-750, Львовский политехнический институт – 751-800.

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В Топ-пять вузов мира вошли:

1. Массачусетский технологический институт;

2. Стэнфордский университет;

3. Гарвардский университет;

4. Оксфордский университет;

5. Калифорнийский технологический университет.

Лучший вуз Европы в этом рейтинге – Швейцарский федеральный технологический институт.

Рейтинг составляет компания QS Quacquarelli Symonds - крупнейший поставщик аналитических услуг в глобальном секторе высшего образования.

Оценивали учебные заведения по шести показателям: репутации вуза в академической среде, цитированию научных публикаций, соотношению преподавателей и студентов, соотношению местных и иностранных студентов, оценке вуза от выпускников и работодателей.

  • 20 мая 2020-го в Минобразования сообщили, что ЗНО в этом году начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

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Марк Сировой
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