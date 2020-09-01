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Школы будут переведены на обучение онлайн в случае большой волны COVID-19 - Зеленский

01.09.2020, 16:43
Школы будут переведены на обучение онлайн в случае большой волны COVID-19 - Зеленский - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

По словам президента, Украина одна из первых в Европе в начале пандемии ввела дистанционное обучение

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае "большой волны" коронавируса школы могут перевести на дистанционное обучение. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Полтавскую область.

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"Я понимаю, что школа онлайн — это не выход, так как для детей главное — это общение, диалог и ощущение свободы. Именно такой свободе и такому общению ты можешь научиться только в школе... Заменить живую школу школой онлайн невозможно, хотя мы готовы к такому формату, если будет большая волна COVID-19", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина одна из первых в Европе в начале пандемии ввела дистанционное обучение.

  • Высшие, средние и дошкольные учебные заведения будут работать, находясь в "оранжевой зоне", однако будет запрещено обучение в группах более 20 человек. 
  • В Минобразования сообщили, что знания, которые дети усваивали при дистанционном обучении во время коронавирусного карантина, будут проверяться в первые месяцы нового учебного года.
Вадим Ребрина
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