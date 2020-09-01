Карантин в Украине. Шмыгаль рассказал, как будут учиться в "оранжевой зоне"

Премьер-министр Украины отметил, что при желании родителя, ребенка могут перевести на заочную форму обучения

Высшие, средние и дошкольные учебные заведения будут работать, находясь в "оранжевой зоне", однако будет запрещено обучение в группах более 20 человек. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала 1+1.

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Он также напомнил, что при желании родителей ребенка могут перевести на дистанционную, экстернатную или домашнюю форму обучения.

Премьер отметил, что для региональных учебных заведений выделяют образовательную субвенцию из государственного бюджета. Из нее местные органы власти могут осуществлять закупку средств индивидуальной защиты и антисептиков.

"Если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлению соответствующих владельцев таких учебных заведений. Владельцами заведений являются местные органы самоуправления и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель и контролировать ситуацию в дальнейшем", - сообщил Шмыгаль.

В Черновцах школы начали работу с 1 сентября, несмотря на то, что город относится к красной карантинной зоне по ситуации с коронавирусом.

нания, которые дети усваивали при дистанционном обучении во время коронавирусного карантина, будут проверяться в первые месяцы нового учебного года. В Минобразования сообщили , что з

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Станислав Стороженко

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