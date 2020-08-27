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В Черновцах 1 сентября откроются школы, несмотря на красную зону карантина

27.08.2020, 15:26
В Черновцах 1 сентября откроются школы, несмотря на красную зону карантина - Фото
Иллюстративное фото: УЦОКО/Facebook

Депутаты Черновицкого горсовета решили дать школам возможность самим выбирать очное или дистанционное обучение

В Черновцах школы начнут работу с 1 сентября, несмотря на то, что город относится к красной карантинной зоне по ситуации с коронавирусом. Такое решение принял Черновицкий городской совет, сообщает Укринформ.

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Школы в Черновцах смогут сами выбрать, очным или дистанционным (смешанным) будет обучение. Родителям, которые не захотят вести детей в школу, нужно будет обратиться с заявкой о дистанционном обучении к школьной администрации.

Между уроками будут увеличены перемены – до 15 минут малые и до получаса большие, чтобы классы успевали проветриваться.

Также сегодня в городе возобновили работу детские сады.

В то же время, по правилам, установленным Кабмином, в красной карантинной зоне посещение образовательных учреждений должно быть запрещено.

  • 20 августа комиссия при правительстве обновило информацию о карантинных зонах, Черновцы оказались в красной.
  • 24 августа в Черновцах прекратили работу детские сады, предполагалось, что ограничение продлится до 7 сентября.

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Денис Юдин
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