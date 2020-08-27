В Черновцах 1 сентября откроются школы, несмотря на красную зону карантина

Депутаты Черновицкого горсовета решили дать школам возможность самим выбирать очное или дистанционное обучение

В Черновцах школы начнут работу с 1 сентября, несмотря на то, что город относится к красной карантинной зоне по ситуации с коронавирусом. Такое решение принял Черновицкий городской совет, сообщает Укринформ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Школы в Черновцах смогут сами выбрать, очным или дистанционным (смешанным) будет обучение. Родителям, которые не захотят вести детей в школу, нужно будет обратиться с заявкой о дистанционном обучении к школьной администрации.

Между уроками будут увеличены перемены – до 15 минут малые и до получаса большие, чтобы классы успевали проветриваться.

Также сегодня в городе возобновили работу детские сады.

В то же время, по правилам, установленным Кабмином, в красной карантинной зоне посещение образовательных учреждений должно быть запрещено.

20 августа комиссия при правительстве обновило информацию о карантинных зонах, Черновцы оказались в красной.

24 августа в Черновцах прекратили работу детские сады, предполагалось, что ограничение продлится до 7 сентября.

Читайте также: Коронавирус. Широкое распространение COVID-19 наблюдается в 16 регионах Украины – Минздрав

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.