Шмыгаль: Контроль за карантином усилят. Власть должна действовать жестче

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Правительство усилит контроль за соблюдением в стране противоэпидемиологических мероприятий и санитарных правил в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на внеочередном заседании Кабмина 19 июня, передает Укринформ.

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"Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко: в регионы для контроля должно выехать руководство Министерства здравоохранения во главе с главным санитарным врачом. Также будет усилен контроль со стороны Национальной полиции, со стороны Госпродпотребслужбы", – сказал Шмыгаль.

По его словам, в дальнейшем власть должна действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности в связи с распространением коронавируса.

Шмыгаль отметил, что фактически началась очередная волна увеличения заболеваний, и она "должна стать сигналом, что это не фейк, это не выдуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом".

Сегодня в Украине зафиксировали 921 нового заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19 за последние сутки. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал поведение украинцев с точки зрения соблюдения правил карантина "анархией".