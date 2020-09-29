Штормовое предупреждение: где и когда резко ухудшится погода – карта
29.09.2020, 09:46
Иллюстративное фото: pixabay.com
По прогнозам Укргидрометцентра, температура воздуха в течение дня составит +18, +23 градуса
Сегодня днем, 29 сентября, в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях пройдут сильные дожди, в южных, восточных и центральных областях порывы ветра – 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Температура воздуха в течение дня составит +18, +23 градуса, на юге + 24, + 28 градусов.
В Киеве ожидается +20 градусов.
Синоптик предупредила, что 29-30 сентября высока вероятность магнитных бурь.
- 28 сентября сообщалось, что Земля подвергается усиленному влиянию высокоскоростного солнечного ветра, причина – в крупном отростке северной полярной корональной дыры.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии