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Штормовое предупреждение: где и когда резко ухудшится погода – карта

29.09.2020, 09:46
Штормовое предупреждение: где и когда резко ухудшится погода – карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, температура воздуха в течение дня составит +18, +23 градуса

Сегодня днем, 29 сентября, в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях пройдут сильные дожди, в южных, восточных и центральных областях порывы ветра – 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Температура воздуха в течение дня составит +18, +23 градуса, на юге + 24, + 28 градусов.

В Киеве ожидается +20 градусов.

Карта погоды на 29 сентября

Синоптик предупредила, что 29-30 сентября высока вероятность магнитных бурь.

  • 28 сентября сообщалось, что Земля подвергается усиленному влиянию высокоскоростного солнечного ветра, причина – в крупном отростке северной полярной корональной дыры. 

Арина Толина
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