Штормовое предупреждение: где и когда резко ухудшится погода – карта

По прогнозам Укргидрометцентра, температура воздуха в течение дня составит +18, +23 градуса

Сегодня днем, 29 сентября, в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях пройдут сильные дожди, в южных, восточных и центральных областях порывы ветра – 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Температура воздуха в течение дня составит +18, +23 градуса, на юге + 24, + 28 градусов.

В Киеве ожидается +20 градусов.

Синоптик предупредила, что 29-30 сентября высока вероятность магнитных бурь.

28 сентября сообщалось , что Земля подвергается усиленному влиянию высокоскоростного солнечного ветра , причина – в крупном отростке северной полярной корональной дыры.

Арина Толина

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