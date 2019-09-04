Штормовое предупреждение. Где и когда ухудшится погода - карта

По сообщению Укргидрометцентра, днем 4 сентября в большинстве центральных, Одесской и Николаевской области - гроза, местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах - град. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
На западе, севере и центре дожди, до +22, + 24 градусов, востоке - без осадков, +28 градусов. На юге - дождь, +26 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 4 сентября в Украине ощутимо похолодает. "Похолодание принесет атмосферный фронт", - добавила Диденко.
В Киеве 4 сентября погода изменится: пройдет дождь и похолодает до +20 градусов.
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