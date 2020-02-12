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Штормовое предупреждение: погода ухудшится - карта

Штормовое предупреждение: погода ухудшится - карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
12.02.2020, 08:10

По прогнозам Укргидрометцентра, по всей территории страны сегодня - мокрый снег с дождем

Сегодня, 12 февраля, в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По Киеву и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в большинстве областей - снег, местами с дождем.

В Киеве во второй половине дня появятся осадки. Температура воздуха будет колебаться в течение дня около +2, +3 градусов.

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