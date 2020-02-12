Штормовое предупреждение: погода ухудшится - карта

Сегодня, 12 февраля, в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По Киеву и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в большинстве областей - снег, местами с дождем.
В Киеве во второй половине дня появятся осадки. Температура воздуха будет колебаться в течение дня около +2, +3 градусов.
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