Штормовое предупреждение: погода ухудшится - карта

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Сегодня, 12 февраля, в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По Киеву и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в большинстве областей - снег, местами с дождем.

В Киеве во второй половине дня появятся осадки. Температура воздуха будет колебаться в течение дня около +2, +3 градусов.

10 февраля украинцев предупреждали о штормовом ветре и осадках.

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