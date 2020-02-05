Настоящая зима. Карпаты засыпало 1,2 м снега

Карпаты (фото - pixabay.com)

В горных и высокогорных районах Ивано-Франковской снежный покров сегодня достиг уже 1,2 метров. Об этом LIGA.net сообщил начальник Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимир Фригович.

"То, что мы наблюдаем на высокогорной станции (Пожижевская, - ред) выпало 45 см снега. Если брать среднюю высоту, то она достигает сейчас 1-1,2 метров", - отметил Фригович.

Синоптики ранее прогнозировали в Карпатах сильный снег, прирост снежного покрова до 50 см.

Справка. Пожижевская - одна из вершин Карпат, ее высота 1822 метров. На склоне в северо-восточном направлении на высоте 1550 метров находится метеостанция.

5 февраля в Украину пришел циклон Petra, который вызвал ухудшение погоды: сильный снег, дождь (зависит от температуры воздуха), сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололед.

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