Штормовое предупреждение. Украину накроют дожди: шквалы, град, грозы - карта

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По данным Укргидрометцентра, днем ​​19 июня ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе значительные дожди. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"Дожди, даже ливни, шквалы, а также град, наиболее возможны в западных областях, местами на севере, в Одесской, Винницкой областях, Харьковской областях и в Крыму", - отметила Диденко.

Карта погоды на 19 июня (фото - meteo.gov.ua)

В Луганской, Донецкой, значительной части центра и юга - без существенных осадков.

Ветер с востока, умеренный.

Температура воздуха днем ​​до+ 26, + 30 градусов, на востоке до +33 градусов, на западе + 24, + 28 градусов.

В Киеве воздух прогреется до +30 градусов, местами периодический дождь, гроза.

"На выходных особенно ничего с погодой не изменится", - уточнила Диденко.

17 июня сообщалось , что похолодание ожидается с 22 июня.

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