Штормовое предупреждение. В Украине ожидаются грозы и шквалы: погода, карта

Cиноптики предупреждают об ухудшении погоды на юго-востоке и Днепропетровской области

По информации Укргидрометцентра, 22 августа днем на юго-востоке и в Днепропетровской области и во временно оккупированном Крыму - грозы, при грозах шквалы 15-20 м/с, местами сильные дожди (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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21-25 августа в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что ливни с грозами также наиболее вероятны и в Донецкой, Луганской областях.

"Температура воздуха - одна из самых высоких ожидается в западной части Украины и, традиционно, на юге + 25, + 30 градусов", - уточнила Диденко.

На юго-востоке и на севере Украины воздух прогреется до + 22, + 25 градусов.

В центральных областях и в Харьковской области - до + 24, + 28 градусов.

В Киеве будет сухо, ясно, +25 градусов.

27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август.

Арина Толина

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