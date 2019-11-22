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Штормовой ветер и мороз. Какой будет погода на выходных: карта

Штормовой ветер и мороз. Какой будет погода на выходных: карта - Фото
Заморозки (фото - unsplash.com)
22.11.2019, 16:05

Потепление придет не раньше 28 ноября, прогнозирует синоптик

В Украине на выходных ожидается в основном морозная погода, без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Она пояснила, что потепления и осадков пока ожидать не стоит - они возможны после 28 ноября. 23-24 числа, по ее данным, в Украине ночью будет от 3 до 9, а местами до 12 градусов мороза. Днем в среднем от 3 градусов мороза до 3 тепла. Теплее, по информации Диденко, будет на западе - днем до +5, а на Закарпатье и в Крыму даже до +10.

На западе, востоке и Приазовье ожидается сильный ветер, штормовые порывы. Об этом уже предупредили в ГСЧС. Поясняют, скорость ветра составит до 25 м/с.

"Осадки на выходных маловероятны, потому что антициклон", - пишет синоптик.

В Киеве на выходных будет без осадков, но с порывистым ветром. Ночью мороз до 10 градусов, днем температура около нуля, но может опуститься и ниже.

Погода на 23 ноября (Фото: Укргидрометцентр)

Погода на 24 ноября (Фото: Укргидрометцентр)

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