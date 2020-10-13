Штормовой ветер. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта

По прогнозам Укргидрометцентра, похолодание в Украине ожидается 17-18 октября

По данным Укргидрометцентра, днем 13 октября в западных и юго-западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Карпатском регионе ожидается сильный дождь. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

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Синоптик Наталья Диденко уточнила, что во вторник Украина будет одной из самых теплых стран Европы.

Температура воздуха в течение дня составит + 20, + 24 градуса, только в западных областях снизится до + 16, + 19 градусов.

Юго-восточный ветер ожидается порывистым, в западной части до штормового.

"Дожди пройдут в западной части Украины, подойдет циклон Gizela, вечером осадки усилятся, немного затронут также под конец дня Одесскую область", – добавила Диденко.

В большинстве областей будет преобладать сухая погода.

В Киеве воздух прогреется до +20 градусов, дожди маловероятны.

Завтра, 14 октября, на западе похолодает днем ​​до + 10, + 15 градусов, на севере, в Винницкой и Черкасской областях будет в пределах + 14 + 19 градусов, на остальной территории + 19 + 24 градуса.

"Существенное похолодание в Украине предполагается на выходные, 17-18 октября", – добавила Диденко.

В Киеве вторая подряд ночь на 8 октября оказалась самой теплой за период наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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Арина Толина

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