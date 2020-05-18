Штормовой ветер. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

По информации Украинского Гидрометцентра, 18 мая днем в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Синоптик Наталья Диденко уточнила, что на севере, востоке, части западных областей Украины пройдут дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в течение дня составит +14, +18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере +10, +13 градусов, в южной части +17, +23 градуса.

В Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным, днем ​​максимальная температура воздуха +18 градусов.

"В течение недели стабильно сухой, солнечной погоды не ждать, воздух будет свежим, то есть, за +20 градусов отметки термометра не будет превышать", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

снегом замело горные перевалы при въезде на Закарпатье. 6 мая

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