Штормовой ветер. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Сегодня, 27 марта, в Украине будет тепло, днем ожидается до +16 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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На юге и востоке прогнозируется штормовой ветер до 15-18 м/с. В Киеве - сухая солнечная погода, воздух прогреется до +14 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
"Суббота и воскресенье в Украине обещают быть теплыми, в течение дня +10, +17 градусов. Осадки маловероятны. Похолодание ожидается 30-31 марта", - уточнила Диденко.
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