Штормовой ветер. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Весна (фото - pixabay.com)

Сегодня, 27 марта, в Украине будет тепло, днем ожидается до +16 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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На юге и востоке прогнозируется штормовой ветер до 15-18 м/с. В Киеве - сухая солнечная погода, воздух прогреется до +14 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Суббота и воскресенье в Украине обещают быть теплыми, в течение дня +10, +17 градусов. Осадки маловероятны. Похолодание ожидается 30-31 марта", - уточнила Диденко.

25 марта сообщалось , что антициклон Юрген будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в Украине в ближайшие дни.

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