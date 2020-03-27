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Штормовой ветер. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Штормовой ветер. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта - Фото
Весна (фото - pixabay.com)
27.03.2020, 09:03

По прогнозам Укргидрометцентра, на юге и востоке 27 марта - сильный ветер до 15-18 м/с

Сегодня, 27 марта, в Украине будет тепло, днем ожидается до +16 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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На юге и востоке прогнозируется штормовой ветер до 15-18 м/с. В Киеве - сухая солнечная погода, воздух прогреется до +14 градусов.

Карта погоды на 27 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

"Суббота и воскресенье в Украине обещают быть теплыми, в течение дня +10, +17 градусов. Осадки маловероятны. Похолодание ожидается 30-31 марта", - уточнила Диденко.

  • 25 марта сообщалось, что антициклон Юрген будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в Украине в ближайшие дни.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

Арина Толина
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