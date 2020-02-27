Штормовой ветер. Синоптики сообщили, где ухудшится погода: карта

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По сообщению Укргидрометцентра, 27 февраля на юге и востоке порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (первый уровень опасности). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в большинстве областей ожидается влажная погода с дождями, а на западе - с мокрым снегом.

"Там такая фаза осадков станет возможной из-за похолодания до + 2, + 6 градусов. Теплее в четверг будет на востоке и юге, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области, в течение дня - + 10, + 15 градусов", - сообщила Диденко.

Карта погоды на 27 февраля (фото - meteo.gov.ua)

На остальной территории + 4, + 8 градусов. Она также предупредила, что штормовые порывы ветра - в Запорожье, в Крыму, в Николаевской области, в Донецкой, Луганской, в Днепре и районах.

В большинстве областей Украины - умеренный, западный и юго-западный ветер. Осадки будут проходить с запада на восток, поэтому днем ​​восток еще побудет в сухой погоде. Дожди прогнозируются к вечеру, а в западных областях и на севере осадки вероятны утром и днем.

В Киеве 27 февраля - дождь, температура воздуха в столице снизится до +6 градусов.

"К концу недели, на выходных, похолодает еще на несколько градусов, однако с понедельника снова потеплеет", - уточнила Диденко.

24 февраля сообщалось , что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

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