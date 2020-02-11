Сильный ветер и метели: какой будет погода - карты

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Сегодня, 11 февраля, по всей территории страны прогнозируются осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отметили, что в большинстве областей порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; в Карпатах - снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности).

Фото: meteo.gov.ua

В Карпатах - снеголавинная опасность (III уровень).

12 февраля ожидается дождь с мокрым снегом, на западе +5 градусов, востоке и севере +3 градуса, юге +6 градусов, в центре +4 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

10 февраля украинцев предупреждали о штормовом ветре и осадках.

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