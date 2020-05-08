Синоптики предупредили, где пройдут дожди: карта, погода

8 мая дожди ослабнут и прекратятся на западе и севере Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, без существенных осадков будет почти во всех в центральных областях.
Диденко уточнила, что осадки ожидаются на востоке, в Сумской и Полтавской областях, Днепре, Запорожье, Крыму.
Ветер будет преимущественно северо-западный, а в восточных областях юго-западный, порывистый.
Днем воздух прогреется до + 13, + 17 градусов, лишь в Сумской, Черниговской, Харьковской + 10, + 14 градусов.
В Киеве ожидается до +14 градусов, 10-11 мая - до + 22 + 25 градусов.
"В середине следующей недели температура воздуха снова понизится", - добавила Диденко.
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