Синоптики предупредили, где пройдут дожди: карта, погода

Фото: pexels.com

8 мая дожди ослабнут и прекратятся на западе и севере Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, без существенных осадков будет почти во всех в центральных областях.

Фото: meteo.gov.ua

Диденко уточнила, что осадки ожидаются на востоке, в Сумской и Полтавской областях, Днепре, Запорожье, Крыму.

Ветер будет преимущественно северо-западный, а в восточных областях юго-западный, порывистый.

Днем ​​воздух прогреется до + 13, + 17 градусов, лишь в Сумской, Черниговской, Харьковской + 10, + 14 градусов.

В Киеве ожидается до +14 градусов, 10-11 мая - до + 22 + 25 градусов.

"В середине следующей недели температура воздуха снова понизится", - добавила Диденко.

6 мая Укргидрометцентр предупреждал , что по всей территории Украины ожидаются дожди, в восточных и южных областях - грозы.

Читайте также: В Украину идет циклон: где резко ухудшится погода - карта