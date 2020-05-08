Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Синоптики предупредили, где пройдут дожди: карта, погода

Синоптики предупредили, где пройдут дожди: карта, погода - Фото
Фото: pexels.com
08.05.2020, 09:32

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня дожди - на востоке и юге

8 мая дожди ослабнут и прекратятся на западе и севере Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, без существенных осадков будет почти во всех в центральных областях.

Карта погоды на 8 мая

Фото: meteo.gov.ua

Диденко уточнила, что осадки ожидаются на востоке, в Сумской и Полтавской областях, Днепре, Запорожье, Крыму.

Ветер будет преимущественно северо-западный, а в восточных областях юго-западный, порывистый.

Днем ​​воздух прогреется до + 13, + 17 градусов, лишь в Сумской, Черниговской, Харьковской + 10, + 14 градусов.

В Киеве ожидается до +14 градусов, 10-11 мая  - до + 22 + 25 градусов.

"В середине следующей недели температура воздуха снова понизится", - добавила Диденко.

  • 6 мая Укргидрометцентр предупреждал, что по всей территории Украины ожидаются дожди, в восточных и южных областях - грозы.

Читайте также: В Украину идет циклон: где резко ухудшится погода - карта

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
погода дождь карта Наталья Диденко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 