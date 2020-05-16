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Синоптики предупредили, где пройдут дожди: погода, карта

Синоптики предупредили, где пройдут дожди: погода, карта - Фото
Парк (Фото: пресс-служба КГГА)
16.05.2020, 08:53

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории страны сегодня без осадков

Сегодня дожди ожидаются на востоке, Харькове и Днепре. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптик Наталья Диденко уточнила, что на остальной территории Украины - северных и центральных областях - существенных дождей не предвидится.

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Температура воздуха днем ​​- в пределах + 14, + 19 градусов, на юге + 17, + 22 градуса, на востоке  + 11, + 15 градусов.

В Киеве днем - небольшой дождь, днем ​​около +16 градусов, ветер западный, умеренный.

Карта погоды на 16 мая

Фото: meteo.gov.ua

  • 6 мая снегом замело горные перевалы при въезде на Закарпатье.

Читайте также: Чистый воздух в Киеве. Специалисты спрогнозировали, как долго он таким будет

Арина Толина
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Наталья Диденко погода карта
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