Синоптики предупредили, где пройдут дожди: погода, карта

Сегодня дожди ожидаются на востоке, Харькове и Днепре. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Синоптик Наталья Диденко уточнила, что на остальной территории Украины - северных и центральных областях - существенных дождей не предвидится.
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Температура воздуха днем - в пределах + 14, + 19 градусов, на юге + 17, + 22 градуса, на востоке + 11, + 15 градусов.
В Киеве днем - небольшой дождь, днем около +16 градусов, ветер западный, умеренный.
Фото: meteo.gov.ua
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