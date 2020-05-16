Синоптики предупредили, где пройдут дожди: погода, карта

Парк (Фото: пресс-служба КГГА)

Сегодня дожди ожидаются на востоке, Харькове и Днепре. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптик Наталья Диденко уточнила, что на остальной территории Украины - северных и центральных областях - существенных дождей не предвидится.

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Температура воздуха днем ​​- в пределах + 14, + 19 градусов, на юге + 17, + 22 градуса, на востоке + 11, + 15 градусов.

В Киеве днем - небольшой дождь, днем ​​около +16 градусов, ветер западный, умеренный.

Фото: meteo.gov.ua

снегом замело горные перевалы при въезде на Закарпатье. 6 мая

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