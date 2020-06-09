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Синоптики предупреждают о дождях и грозах: погода, карта

Синоптики предупреждают о дождях и грозах: погода, карта - Фото
Фото: pixabay.com
09.06.2020, 09:32

По прогнозам Укргидрометцентра, осадки ожидаются на западе

9 июня в западных областях - переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами, местами порывы ветра 15-18 м/с, температура днем +22, +27 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем +28, +33 градусов.

Карта погоды на 9 июня

Карта погоды на 9 июня (фото - meteo.gov.ua)

10 июня на западе - дожди, грозы, до +26 градусов, востоке и юге +33 градуса, севере и центре +32 градуса.

Карта погоды на 10 июня

Карта погоды на 10 июня (фото - meteo.gov.ua)

  • 30 мая из-за сильного дождя в Киеве возникли локальные подтопления на Броварском проспекте и на улице Пестеля.

Читайте также: Дожди и шквалы. В Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода в июне

Арина Толина
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