Синоптики предупреждают о дождях и похолодании: погода, карта

Фото: pixabay.com

Сегодня, 26 апреля, дожди пройдут на западе и востоке. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе будет +27 градусов, востоке +24 градусов, севере +23 градусов, юге +19 градусов, центре +24 градусов.

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27 апреля в западных областях - дожди и грозы.

Фото: meteo.gov.ua

28 апреля осадки распространятся на север.

"28 апреля на Пасху в западных областях ощутимо похолодает до + 12, + 17 градусов. 29 и 30 апреля существенное похолодание с дождями и порывистым ветром охватит запад и север Украины", - отметила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В Киеве 26 апреля будет тепло и солнечно, 27 апреля – тепло, преимущественно сухая погода "28 апреля, Пасха, - теплая погода с локальными дождями. 29-30 апреля - существенное осложнение погоды, дожди и резкое похолодание до +11, +14 градусов", - уточнила Диденко.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 28 апреля, дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины.