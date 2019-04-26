Синоптики предупреждают о дождях и похолодании: погода, карта

Сегодня, 26 апреля, дожди пройдут на западе и востоке. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе будет +27 градусов, востоке +24 градусов, севере +23 градусов, юге +19 градусов, центре +24 градусов.
27 апреля в западных областях - дожди и грозы.
Фото: meteo.gov.ua
28 апреля осадки распространятся на север.
"28 апреля на Пасху в западных областях ощутимо похолодает до + 12, + 17 градусов. 29 и 30 апреля существенное похолодание с дождями и порывистым ветром охватит запад и север Украины", - отметила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
В Киеве 26 апреля будет тепло и солнечно, 27 апреля – тепло, преимущественно сухая погода "28 апреля, Пасха, - теплая погода с локальными дождями. 29-30 апреля - существенное осложнение погоды, дожди и резкое похолодание до +11, +14 градусов", - уточнила Диденко.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 28 апреля, дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины.