Синоптики предупреждают о дождях: погода, карта

На большинстве территории страны сегодня пройдут дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
"В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически всеми областями, в течение дня дожди пройдут от запада к востоку. И побывают на севере, юге и в центре. Будет преобладать влажная погода, но с прояснениями", - отметила Диденко, предупредив, что возможны туманы.
Фото: meteo.gov.ua
По ее словам, в Киеве пройдут дожди, но будет еще теплее, до +19 градусов.
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