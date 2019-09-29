Синоптики предупреждают о дождях: погода, карта

Дождь (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На большинстве территории страны сегодня пройдут дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически всеми областями, в течение дня дожди пройдут от запада к востоку. И побывают на севере, юге и в центре. Будет преобладать влажная погода, но с прояснениями", - отметила Диденко, предупредив, что возможны туманы.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в Киеве пройдут дожди, но будет еще теплее, до +19 градусов.

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