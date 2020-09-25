Синоптики предупреждают о дождях: погода, карта
25.09.2020, 08:57
Фото: depositphotos.com
В Киеве 25 сентября – сухо и солнечно, воздух прогреется до +26 градусов
Сегодня в большинстве областей ожидается сухая и теплая погода, воздух прогреется до +23, +27 градусов, 27 сентября ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, антициклон будет определять теплую и сухую погоду, осадков не ожидается, кроме запада и Винницкой области
В Киеве – сухо и солнечно, воздух прогреется до +26 градусов.
"Ближайшие дожди ожидаются в воскресенье", - отметила Диденко.
- В Киеве ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.
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