Синоптики предупреждают о дождях: погода, карта

В Киеве 25 сентября – сухо и солнечно, воздух прогреется до +26 градусов

Сегодня в большинстве областей ожидается сухая и теплая погода, воздух прогреется до +23, +27 градусов, 27 сентября ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, антициклон будет определять теплую и сухую погоду, осадков не ожидается, кроме запада и Винницкой области

В Киеве – сухо и солнечно, воздух прогреется до +26 градусов.

"Ближайшие дожди ожидаются в воскресенье", - отметила Диденко.

В Киеве ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

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Арина Толина

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