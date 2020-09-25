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Синоптики предупреждают о дождях: погода, карта

25.09.2020, 08:57
Синоптики предупреждают о дождях: погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com

В Киеве 25 сентября – сухо и солнечно, воздух прогреется до +26 градусов

Сегодня в большинстве областей ожидается сухая и теплая погода, воздух прогреется до +23, +27 градусов, 27 сентября ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, антициклон будет определять теплую и сухую погоду, осадков не ожидается, кроме запада и Винницкой области

В Киеве – сухо и солнечно, воздух прогреется до +26 градусов.

Карта погоды на 25 сентября

"Ближайшие дожди ожидаются в воскресенье", - отметила Диденко.

  • В Киеве ночь на 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

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Арина Толина
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