Синоптики предупреждают о грозах и шквалах: где ухудшится погода - карта

Иллюстративное фото: needpix.com

По данным Укргидрометцентра, 20-22 июня в Украине, кроме восточной части, ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м /с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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20 июня днем в большинстве западных областей, 21-22 июня на Закарпатье и Прикарпатье – сильные дожди.

В Киеве и области сегодня днем прогнозируется гроза, в отдельных районах - град и шквалы до 15-20 м/с.

Карта погоды на 20 июня (фото - meteo.gov.ua)

В течение дня в центре +29 градусов, на востоке до +32 градуса, на западе + 24 градуса, севере +27 градусов, юге +28 градусов.

17 июня сообщалось , что похолодание ожидается с 22 июня.

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