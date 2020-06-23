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Синоптики предупреждают о локальных смерчах и грозах: погода, карта

Синоптики предупреждают о локальных смерчах и грозах: погода, карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
23.06.2020, 10:07

Сегодня на западе, севере, в центре ожидаются град и шквалы 15-20 м/с

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, днем местами на севере и Винницкой области - дожди. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В Киеве - грозы, в Киевской области днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Карпатах и Прикарпатье - сильные дожди.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что дожди на территории страны усилятся.

"Шансы на периодические сильные ливни распространятся до Винницкой и Житомирской областей. Вечером в Киевской области - тоже. При грозах возможны шквалы, град и даже локальные смерчи", - добавила Диденко.

Карта погоды на 23 июня

Карта погоды на 23 июня (фото - meteo.gov.ua)

Температура воздуха на западе + 19, + 24 градусов, на востоке + 28, + 33 градусов, на севере, в центре и на юге + 24, + 29  градусов.

"Во второй половине недели жара вернется, а со следующей недели, 29-30 июня, снова - понижение температуры воздуха", - отметила Диденко.

  • 26 мая сообщалось, что в июне по сравнению с маем ожидается больше гроз, прогнозируется град, шквалы, сильные дожди и ливни.

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Арина Толина
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