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Синоптики предупреждают о похолодании: дождь с мокрым снегом - карта

Синоптики предупреждают о похолодании: дождь с мокрым снегом - карта - Фото
Весенние заморозки (фото - pixabay.com)
30.03.2020, 09:41

По прогнозам Укргидрометцентра, дожди и мокрый снег ожидаются на западе и центре

В Украину с понедельника, 30 марта, придет существенное похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западных областях до + 2, + 6 градусов, на севере, включая Винницкую область, похолодает до + 4, + 10 градусов. В большинстве центральных областей, на востоке и юге еще задержится теплая погода, + 12, + 17 градусов.

Карта погоды на 30 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

"Атмосферный фронт принесет дожди, на западе и севере с мокрым снегом. Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром", - уточнила Диденко.

По ее словам, в Киеве понедельник ожидается облачным, влажным, возможен небольшой снег, максимальная температура воздуха будет до + 7, + 9.

"Потепление возобновится с четверга", - добавила Диденко.

  • 25 марта сообщалось, что антициклон Юрген будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в Украине в ближайшие дни.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

Арина Толина
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