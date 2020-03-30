Синоптики предупреждают о похолодании: дождь с мокрым снегом - карта

Весенние заморозки (фото - pixabay.com)

В Украину с понедельника, 30 марта, придет существенное похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западных областях до + 2, + 6 градусов, на севере, включая Винницкую область, похолодает до + 4, + 10 градусов. В большинстве центральных областей, на востоке и юге еще задержится теплая погода, + 12, + 17 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Атмосферный фронт принесет дожди, на западе и севере с мокрым снегом. Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром", - уточнила Диденко.

По ее словам, в Киеве понедельник ожидается облачным, влажным, возможен небольшой снег, максимальная температура воздуха будет до + 7, + 9.

"Потепление возобновится с четверга", - добавила Диденко.

25 марта сообщалось , что антициклон Юрген будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в Украине в ближайшие дни.

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