Синоптики предупреждают о похолодании и сильном ветре: погода, карта

Сегодня, 12 марта, в Украине пройдут дожди в восточной части и местами на западе, на ближайших выходных похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
По ее словам, на остальной территории Украины - без существенных осадков.
"Ветер в западных и северных областях - порывистый, до сильного. Теплая погода удержится, + 11, + 17 градусов", - отметила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
В Киеве - порывистый ветер, без осадков и около +14 градусов. Диденко предупредила, что на выходных существенно похолодает.
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