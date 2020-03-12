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Синоптики предупреждают о похолодании и сильном ветре: погода, карта

Синоптики предупреждают о похолодании и сильном ветре: погода, карта - Фото
Весна (фото - pixabay.com)
12.03.2020, 09:27

По прогнозам Укргидрометцентра, на выходных ожидается похолодание

Сегодня, 12 марта, в Украине пройдут дожди в восточной части и местами на западе, на ближайших выходных похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, на остальной территории Украины - без существенных осадков.

"Ветер в западных и северных областях - порывистый, до сильного. Теплая погода удержится, + 11, + 17 градусов", - отметила Диденко.

Карта погоды на 12 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве - порывистый ветер, без осадков и около +14 градусов. Диденко предупредила, что на выходных существенно похолодает.

  • 24 февраля сообщалось, что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

Арина Толина
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Наталья Диденко погода карта весна 12 марта
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