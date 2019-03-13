Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В ближайшие дни будет холодно в Украине. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

13 марта на юге ожидается до +3 тепла.

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"Ветер будет или умеренный, или небольшой, днем ​​на западе - порывистый. Будет преобладать сухая, даже солнечная погода", - отметила Диденко.

По ее словам, в Киеве 13 марта - солнечно и прохладно, до +7 градусов.

"16-17 марта и в понедельник в столице потеплеет до + 12, + 18 градусов. Однако с 20 марта температура воздуха снова немного снизится", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.