Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта

В ближайшие дни будет холодно в Украине. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
13 марта на юге ожидается до +3 тепла.
"Ветер будет или умеренный, или небольшой, днем на западе - порывистый. Будет преобладать сухая, даже солнечная погода", - отметила Диденко.
По ее словам, в Киеве 13 марта - солнечно и прохладно, до +7 градусов.
"16-17 марта и в понедельник в столице потеплеет до + 12, + 18 градусов. Однако с 20 марта температура воздуха снова немного снизится", - уточнила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.