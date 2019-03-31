Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта

Фото: depositphotos.com

В Украине похолодание начнется с понедельника, 1 апреля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Большая часть недели будет прохладной, даже с ночными небольшими "минусами". Но ближе к следующим выходным снова потеплеет", - отметила Диденко.

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На западе ожидается ночью +3 градуса, днем +10 градусов, востоке - ночью 0 градусов, днем +16 градусов, севере - ночью +3 градусов, днем +12 градусов, юге - ночью +3 градусов, днем +17 градусов.

В Киеве будет ночью +4 градуса, днем +11 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.