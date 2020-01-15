Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта

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15 января в Украине - повсеместно антициклон, ожидается сухая и теплая погода, 19 января прогнозируется похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня среды ожидается + 2, + 6 градусов, на западе + 4, + 9 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве осадков не ожидается, температура воздуха днем будет колебаться около + 3, + 5 градусов.

"Небольшое похолодание придет в Крещение",- напомнила Диденко.

9 января сообщалось, что в Украину пришел атмосферный фронт.

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