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Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта

Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
15.01.2020, 08:29

Сегодня будет по всей территории без осадков, похолодает 19 января

15 января в Украине - повсеместно антициклон, ожидается сухая и теплая погода, 19 января прогнозируется похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня среды ожидается + 2, + 6 градусов, на западе + 4, + 9 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве осадков не ожидается, температура воздуха днем будет колебаться около + 3, + 5 градусов.

"Небольшое похолодание придет в Крещение",- напомнила Диденко.

  • 9 января сообщалось, что в Украину пришел атмосферный фронт.

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