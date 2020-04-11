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Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта

Синоптики предупреждают о похолодании: погода, карта - Фото
Весна (фото - pixabay.com)
11.04.2020, 15:59

По прогнозам Укргидрометцентра, 14-15 апреля ожидаются ночью заморозки, дождь и мокрый снег

Завтра, 12 апреля, во всех областях Украины осадков не ожидается, температура воздуха немного повысится, 14-15 апреля похолодает, прогнозируется дождь с мокрым снегом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Субботний северо-западный порывистый ветер изменится в воскресенье юго-западным", - уточнила синоптик.

На западе будет +18 градусов, востоке +13 градусов, севере +14 градусов, юге +17 градусов. В центре воздух прогреется до +16 градусов.

Карта погоды на 12 апреля

Фото: meteo.gov.ua

В понедельник, 13 апреля, прогнозируется до +15, +20 градусов.

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"14-15 апреля, в Украине ожидается резкое изменение погоды. Температура воздуха - днем ​​до + 4, + 10 градусов, в ночь на 15 апреля - к нулю и заморозки", - предупредила Диденко.

Она сообщила, что активный атмосферный фронт принесет дождь и мокрый снег.

 

Арина Толина
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Наталья Диденко погода дождь карта похолодание мокрый снег 14-15 апреля
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