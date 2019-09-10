Синоптики предупреждают о резком похолодании: погода, карта

Сегодня, 10 сентября, воздух прогреется до + 24 + 29 градусов, на выходных ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
"Ветер в Украине юго-восточный и восточный, 3-8 м/с, на западе и в Приазовье отдельные порывы до 15 м/с", - отметила Диденко.
По ее словам, в Киеве - сухо, малооблачно, днем в столице ожидается около +27 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Диденко предупредила, что на выходных, 14-15 сентября, ожидается ощутимое похолодание, дождь.
"Уже в ближайшие выходные погода изменится, станет существенно холоднее", - подчеркнула Диденко.
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