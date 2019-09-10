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Синоптики предупреждают о резком похолодании: погода, карта

Синоптики предупреждают о резком похолодании: погода, карта - Фото
Фото: LIGA.net
10.09.2019, 09:11

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня по всей территории будет без осадков

Сегодня, 10 сентября, воздух прогреется до + 24 + 29 градусов, на выходных ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Ветер в Украине юго-восточный и восточный, 3-8 м/с, на западе и в Приазовье отдельные порывы до 15 м/с", - отметила Диденко.

По ее словам, в Киеве - сухо, малооблачно, днем ​​в столице ожидается около +27 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Диденко предупредила, что на выходных, 14-15 сентября, ожидается ощутимое похолодание, дождь.

"Уже в ближайшие выходные погода изменится, станет существенно холоднее", - подчеркнула Диденко.

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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Наталья Диденко погода карта
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